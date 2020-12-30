Cumhur İttifakı bir araya geldi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ev sahipliği yaptı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törene katılmak üzere Külliye'ye geldi.



CUMHUR İTTİFAKI BİR ARADA



Törenin başlamasına kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.







Cumhur İttifakı'nın iki lideri, tören öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi.



O anlara ilişkin samimi görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.