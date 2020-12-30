CHP’li belediyenin 100 aracı buhar oldu

Çeyrek asra yakındır CHP'li Yılmaz Büyükerşen tarafından yönetilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 100 adet aracın kaybolduğu ortaya çıktı. CHP'li belediyelerde gerçekleşen yolsuzluklar, Sayıştay'ın Denetim Raporlarından taşıyor. CHP'nin kadrolu belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde toplamda 100 adet kamu aracı buhar olup uçtu. Sayıştay Denetim Raporunda, 100 adet aracın kayıp olduğu şu şekilde ifade edildi: “Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alınan Kurum adına tescil edilmiş taşıtların listesi ile Kurumun taşıtlarına ilişkin envanter kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda; 96 adet taşıtın belediye adına tescilli olmasına rağmen Kurumun kayıtlarında bulunmadığı, 4 adet taşıtın ise Kurumun envanter kayıtlarında yer almasına rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmiş taşıtlar listesinde bulunmadığı tespit edilmiştir.”



Yandaşa sınırsız ihale!

Raporda CHP'li belediyenin ihale usulsüzlükleri de örnekleriyle birlikte açıklandı. Raporun 7. Bulgusunda, “D Plaka Hatlarının Belediye Kanunu'na Aykırı Olarak İhale Yapılmadan Süresiz Olarak Verilmesi. Dolmuş Plaka (D plaka) hatlarının il trafik komisyonun kararı ile süresiz verildiği tespit edilmiştir. 156 adet plakanın süresiz olarak verilemeyeceği de açık olduğundan, bu hatların da süre ve şartları da belirtilmek suretiyle Belediye Kanunu'na uygun olarak ihale edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer veriliyor. Raporun 8 numaralı bulgusunda, “Taksi Plakalarının Belediye Kanunu'na Aykırı Olarak İhale Yapılmadan Süresiz Olarak Verilmesi. Taksi Plakalarının (T Plaka) il trafik komisyonun kararı ile süre belirtilmeden verildiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verilirken, 9. Bulgusunda ise “Servis Plakalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na Aykırı Olarak İhale Yapılmadan Süresiz Verilmesi Eskişehir Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren servis plakalarının ihalesiz ve süresiz olarak verildiği tespit edilmiştir” değerlendirmesinde bulunuluyor.



Kamu zarara uğratılmış

Raporda, ‘Kamu İhale Kanunu'na Uygun Düşmeyecek Şekilde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Gerçekleştirildiği', ‘Tahsisli Olarak Kullandırılan ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmadığı', ‘Taşınmazları Kiralayan Kişilerin Sözleşme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesine Karşın İhale Yasaklısı Yapılmadığı' gibi bulgularla da yandaş kadrolaşmaya gidildiği ve kamunun bilinçli olarak zarara uğratıldığı kayıt altına alındı.



Sıkışınca açıklama yaptı

Öte yandan; Büyükşehir Belediyesi, bünyesine kayıtlı olan 96 aracın kayıp olduğu şeklinde yapılan haberlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Belediyemize ait 96 aracın Sayıştay Raporu dayanak gösterilerek kayıp olduğu ile ilgili iddialar kesinlikle asılsızdır. Kurumumuza ait ancak ömrünü doldurduğu için tamiri mümkün olmayan araç, gereç vb. taşınırlar her yıl düzenli olarak kal edilmekte (hizmetten çıkarılmakta) ve bunlar da yasaların öngördüğü şekilde kayıt altına alınmaktadır. Sayıştay raporlarına yansımış ve tamamına yakını 1950-1970 yılları arasında belediye hizmetlerinde kullanılmış 96 araç için de aynı durum geçerlidir. Raporda belirtilen bu araçlar da gerekli tespitlerin ardından hizmetten çıkarılmıştır. Söz konusu Sayıştay Raporunda Emniyet Müdürlüğündeki kayıt sistemi ile belediyemiz sistemi arasındaki farklılığa dikkat çekilmiş ve her iki sistemin kontrol edilerek düzeltilmesi istenmiştir” denildi.



Terör örgütlerinin eline mi geçti?

Hatırlanacağı üzere CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin kayıp olan araçları terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında görüntülenmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken rezalet CHP'li belediyelerin kimlerle kontak temasında olduğuna dair ipucu vermişti. Eskişehir Belediyesi'ndeki kayıp araç skandalı sonrası, “Bu araçlar da teröristlerin eline mi geçti?' sorusu gündeme geldi.