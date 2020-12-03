Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu!

Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu oldu.



Konyaaltı'ndaki evine 108 gün sonra dönen Böcek 'Yeniden hayata gelmiş gibi hissediyorum. Çok yakında görevimin başına döneceğim. Sadece Antalya'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından benim için dua eden herkese minnettarım. Tedavimle yakından ilgilenen başta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi doktoraları ve tüm sağlık çalışanlarına ve süreci yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Herkesi çok seviyorum' dedi.



Antalya'da 17 Ağustos'ta özel bir hastaneye yatan Muhittin Böcek, bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

İnstagram üzerinden evinden fotoğraf paylaşan böcek 'Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum.' Notunu düştü.