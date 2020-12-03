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Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu! Hatayı muhtarlar düzeltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir şeyi bilmediği daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun konuşması sosyal medyada alay konusu oldu.

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 16:10
Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu! Hatayı muhtarlar düzeltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması sosyal medyada alay konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüntüleri resmen bir şeyi daha bilmediğini ortaya çıkardı.

Seçim pusulaları ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu'nun hatasını muhtarlar düzeltti. Görüntülerde muhtarlık seçimlerine değinen Kemal Kılıçdaroğlu ‘oy pusulası'nın ne olduğunu bir anda unuttu.

CHP liderinin hatası pusulada fotoğraf yok diye düzeltildi.

Kemal Kılıçdaroğlu

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