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Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! CHP'den kimleri aldı?

CHP'nin önemli isimlerinden Mustafa Sarıgül parti ile olan uyuşmazlıklarının ardından önce Türkiye Değişim Hareketi'ni kurmuş, ardından DSP'ye geçmiş son olarak da hareketini siyasi partiye dönüştürme kararıyla Türkiye Değişim Partisi olarak yoluna devam etme kararı almıştı. Sarıgül'ün CHP'den kimleri yanına alacağı merak ediliyordu. A takımı belli oldu. İşte Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkan Yardımcıları ve TDP'nin yeni tepe kadrosu

Siyaset / 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:30
Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! CHP'den kimleri aldı?

Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Sabah.com.tr, Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikte partiyi yönetecek isimlere ulaştı. Sarıgül'ün kadrosunda hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün A Takım kadrosunda yer alan isimlere, Sabah.com.tr ulaştı. Kamuoyunun merakla beklediği listede; CHP, ANAP ve iş dünyasından tecrübeli isimler bulunuyor.

İŞ DÜNYASI A TAKIM'DA BULUŞTU

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'nde görev dağılımları yapıldı. Sarıgül'ün A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda, CHP eski Milletvekili Hasan Aydın'a genel sekreterlik unvanı verildi.

Sarıgül'ün ekibinde yer alan isimlerden bazıları şöyle:

Genel Sekreter Hasan Aydın (CHP İstanbul eski Milletvekili)
Genel Başkan Yardımcısı İrfan Karakaş (Beden Terbiyesi İstanbul eski İl Müdürü ve iş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Şaban Gürbüz (ANAP kurucusu ve iş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Erol Korkut (Şoförler Cemiyeti Başkanı ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Başkan Yardımcısı)
Genel Başkan Yardımcısı Monika Peker (İş kadını)
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu (Ekonomist – İş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özata (İş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Sabri Erbakan (Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı)
Genel Başkan Yardımcısı Soner Gökçe (CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve iş insanı)
Genel Başkan Yardımcısı Murat Bozfırat (Yüksek mühendis, mimar)
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Oğuş (İş insanı)

BURSA PARTİ MERKEZİ GELİYOR

Önümüzdeki günlerde gölge bakanlıkları da açıklamayı planlayan Sarıgül'ün, Çarşamba günü saat 14:00'da ise Türkiye Değişim Partisi Bursa İl Merkezi'nin açılışını yapacağı öğrenildi.

52 İLDE ÖRGÜTLENDİ

Kuruluş çalışmaları pandemi sürecine denk gelen Türkiye Değişim Partisi, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 52 ilde örgütlendi. 190'ı aşkın ilçede örgütlenmesini tamamladı. Sarıgül'ün hareketinde; teşkilatlanmalar, Ocak ayının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

MilletvekiliMustafa Sarıgül

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