Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'dan flaş açıklama

Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla bu sorunun yanıtını verdi.



'VATANDAŞIMIZI ZORLAYICI BİR UYGULAMA OLMAYACAK'

Koca açıklamasında, 'Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak.' ifadelerini kullandı.



Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak.