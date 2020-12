Bu insanlar ne yapsın? Vatandaş şaşkın! 30 gün süre verildi...

Güngören Tozkaporan Mahallesi'nde riskli alan ilan edilen bölgede yaşayan 900 haneye tahliye tebligatlarının gönderilmesi mahallelinin tepkisine neden oldu. Semt sakinleri, “1 ay içinde nereye gideriz. Yeni yapılacak dairelerin maliyeti bile belli değil, bize yüksek fiyatla geri satacaklar” derken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise, binaların acil yıkılması gerektiğine dikkat çekti; “Tahliyeden önce hak sahibi tespit çalışmaları yapıldı. Kimse mağdur edilmeyecek, herkese daireleri verilecek.” Güngören Belediyesi de, ev sahiplerine taşınma parası ve kira yardımı verileceğini söyledi.



Riskli alan ilan edilen Tozkoparan Mahallesi'ndeki bazı apartmanların girişine Güngören İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tebligatlar asıldı. Tebligatta, “İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan Durum Tespit Raporu'nda yapıların yıkılacak derecede olduğu, deprem-yangın v.b. sebeplerle ağır hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu” vurgulanarak, 30 günlük tahliye süresi verildi. Ayrıca bu süre içerisinde tahliye edilmeyen yapıların altyapı hizmetlerinin (elektrik, su, doğalgaz) durdurulacağı, tahliye ve yıkım işlemlerinin ivedilikle yapılacağı ifade edildi.



Dönebilecek miyiz?



Ancak mahalleli tebligatlara tepkili. Bir ayda evlerini nasıl boşaltacaklarını söyleyen 53 yıllık Tozkoparanlı Sadık Turguteli (71), “Burası 2016 yılında kentsel dönüşüme sokuldu. Halkın tamamı dönüşümü istiyor. Hakkımızı aldığımız zaman gelirine göre, 15-20 sene bizi borçlandırsınlar parasını öderiz. Burası dul, yetim, asgari ücretle çalışan insanların oturduğu bölge. Ödeme koşulları kaç sene hiçbir bilgi yok” derken Kemal Yılmaz ise, “Tebligatı apartman kapılarına asıyorlar. Bizi gönderecek yer göstersinler gidelim. Aklı başında bir anlaşma olsa yıkılmasına tarafız. Bu salgın döneminde nereye gideriz?” diye sordu. Tebligatı alan semt sakinlerinden Murat Orkun Çerçi de, “Eğer yine oturacağımız yer burası olacaksa dönüşümden yanayız. Hiçbirşey kesin değil” dedi. 40 yıldır aynı apartmanda oturan Ayhan Sözen de, “Biz burada yerinde dönüşüm istiyoruz. Bir aylık mühlet veriyorlar. Bu kışın ortasında bir yer göstermeden nasıl evleri boşaltmamızı isterler” derken, eşi ise, “Burada bizi oturtmayacaklar. O yüzden dönüşüme de karşıyım” diye konuştu. Emekli zabıta memuru Hüseyin Çerçi (75) ise, “Bu pandemi döneminde beni nasıl sokağa atacaksınız. Evimi raiç bedeli üzerinden alıyorsun. Fahiş fiyatla bana tekrar veriyorsun. Ben zabıta memuru olduğum için binlerce tebligat yaptım. Böyle tebligat yapılmaz” ifadelerini kullandı.



Rant hesabı var



TOZ-DER Başkanı Ömer Kiriş ise, boşaltılmak istenen bölgede 84 konut ve 900 hanenin olduğunu belirterek, “Burada yapılacak apartmanların maliyeti belli değil. Parası olan buraya gelecek. Rant hesabı var. Hiç kimse kentsel dönüşüme karşı değil ama buradaya yaşayan tüm kitlelerin birarada olacağı kentsel dönüşümü istiyoruz” şeklinde konuştu.



Kira yardımları yapılacak



Güngören Belediyesi ise Milliyet'e şu açıklamayı yaptı: “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunarak telafisi güç durumların oluşmasının engellenmesi için 6306 sayılı yasanın 6/A maddesi uyarınca uygulamaların resen yapılması kararlaştırılmış olup bu kapsamda anılan yasa maddesi doğrultusunda 30 gün süre içerisinde tahliye ve taşınmaların tamamlanması hususunda resmi yazılar yazılmıştır. Tahliye nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için mal sahiplerine 5 bin lira kira bedeli peşin, 7 bin 500 TL, kiracılara ise 3 bin TL tutarında taşınma yardımı yapılacaktır. Ayrıca mal sahiplerine proje tamamlanıp daireleri teslim edilinceye kadar aylık bin 500 TL tutarında kira yardımı verilecektir. Bakanlık tarafından bu bölgede inşaa edilecek yeni konutlar ise vatandaşlarımızın hizmetine mevcut konut hakları ve değerleri korunacak şekilde verilecektir.”



Herkese dairesi verilecek



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezai Köse ise bölgedeki tebligatlarla ilgili; “Burası riskli alan ilan edildi. Üniversitedeki akademisyenlerce oluşturulan rapor binaların çok kötü olduğunu, yıkılma tehlikesi yaşadığını ve bir an önce işlem yapılmasını gerektiğini bildirdi. Rapora istinaden vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hızlıca bir işlem yapıyoruz. Tahliye yapmadan önce zaten burada hak sahibi tespit çalışmalarını yaptık. Kimin dairesi var, ne kadar arsası var hepsinin tespitleri var. İnşaat bitiminde herkese dairesi verilecek. Burası yıkıldıktan sonra ihalesi yapılacak. En fazla 2022'ye sarkar diye düşünüyoruz. İnşaat yapılır ve işin maliyetine göre, aradaki fark fazlaysa vatandaşın hakkı üstüne para verilir. Eğer daire maliyeti fazlaysa, vatandaş uzun vadede borçlanır. Çok ciddi bir rakam çıkarsa da bakanlık bunu sübvanse eder. Pandemi süreci olduğu için vatandaşlarımız rahatça taşınsın diye 1 ay verildi. Normalde böyle acil durumlarda o kadar süre veremiyoruz.”