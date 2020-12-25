Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk üzerinden Selahattin Demirtaş'ı savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaorğlu, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, 'Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir sana pabuç bırakmaz.' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaorğlu, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, 'Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir sana pabuç bırakmaz.' dedi.