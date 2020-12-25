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CHP'li İBB nakliyatçılığa soyundu!

İYİ Parti ilçe binası eşyalarını İBB personeli yükledi, İBB aracı ile taşıyarak adeta nakliyatçılık yaptı. İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar'ın koordine ettiği taşınma işlemine, İBB personelleri de katıldı.

Güncel / 25 Aralık 2020 Cuma 12:41
CHP'li İBB nakliyatçılığa soyundu!

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, Bağdat Caddesi'nden yeni yerine taşındı. İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar'ın koordine ettiği taşınma işleminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları kullanıldı. Eşyalar belediyeye ait hizmet kamyonu ile taşınırken, İBB personelleri de bu işleme yardım etti.



İstanbul Maltepe İYİ Parti İlçe Başkanlığı, Bağdat Caddesi 367 numarada bulunan merkezini, Maltepe'deki özel bir diş sağlığı merkezinin üst katına taşıdı. 24 Aralık'ta gerçekleştirilen taşınma işleminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları kullanıldı.

Eşyalar, üzerinde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Aracı” yazan, İBB Başkanlığı'na hizmet veren sivil plakalı kamyona yüklenerek yeni yerine götürüldü.

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar'ın koordine ettiği taşınma işlemine, İBB personelleri de katıldı.

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