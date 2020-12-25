Belediyeden ihale alan tanıdık CHP'li araçları göndermedi

Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den adrese teslim bir ihale. İtfaiye Daire Başkanlığı'na gerekli olan 10 adet İtfaiye aracı için ihale açıldı. İhale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın olan ve geçtiğimiz dönem İstanbul milletvekili adayı olan Engin Ertaç'ın firması olan Ertaçlar şirketine verildi.



Engin Ertaç Kılıçdaroğlu'nun toplantılarında hemen arka koltuğuna oturan ve yakınlığı ile bilinen birisi. Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraflar çektirerek çevresine genel merkeze yakın olduğunu söylüyor. Bu vesileyle de CHP'li belediyelerden ihale alırken zorlanmıyor. Mersin'de de yine eski CHP'li bir milletvekili aracılığıyla iletişim kurdu. İhale işlerini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan organize etti.



SÜRE DOLDU



İhale şartnamesinde ihaleyi alan firmanın 10 gün içinde araçları teslim etmesi bekleniyordu. Yani araçların 1 Kasım 2020 tarihinde Mersin'de olması gerekiyordu. Bu güne kadar araçlar teslim edilmedi. Ayrıca ihale maddesinde olmamasına rağmen 75 günlük ek bir süre istendi. Bu durum zaten şartnameye uygun değil. Engin Ertaç'ın aldığı ihale sadece itfaiye araçları ile ilgili değil. Belediyenin başka birimlerindeki ihalelerde bu firmaya verildi. İhaleye katılım oranı kısa tutularak katılımın az olması sağlandı.



1 TANESİNİ GÖNDERMEYE KALKTI O DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜYLE KAZA YAPTI



Şu anda Mersin'de bir yangın olsa müdahale edecek araç yok. İhaleyi kazanan Engin Ertaç'ın firması 10 araçtan sadece bir tanesini gönderebildi. O da Mersin'e gelirken 17 Aralık 2020 tarihinde kaza yaptı. Üstüne üstlük sürücüsü de 2.77 promil alkollü çıktı. Mersinli şimdi merak ediyor, 10 itfaiye aracı ne zaman teslim edilecek diye.



YENİ BİR FACİA OLMASIN



Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı geçtiğimiz yıl hatalı araç gönderme yüzünden de bir kadının ölümüne sebep olmuştu. Merdiveni kısa kalan itfaiye aracı yüzünden 13 katlı apartmanda çıkan yangın sonucu Yasemin Özel isimli kadın kendini balkondan aşağıya bırakmak zorunda kalmış hayatını kaybetmişti.



TECRÜBELİ PERSONELİ İŞTEN ÇIKARDILAR, YASEMİN ÖLDÜ



O dönem tecrübeli itfaiye elemanları işten sebepsiz yere atılmış yerlerine alınan acemi itfaiyeciler yüzünden genç kadın hayatını kaybetmişti.



NASIL YAŞANDI?



Mersin'de 10 katlı apartmanın 8'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından kurtulmak için can havliyle balkon korkuluğuna asılarak bir süre dayanan 23 yaşındaki Yasemin Özel yere çakılarak yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye aracının ise merdiveninin ancak 6'ncı kata kadar ulaştığı belirlendi. Göz göre göre gelen facia, olay yerindeki bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.



Beycan Üçkardeş'in haberine göre yangın merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'nde bulunan 10 katlı Doğa Plaza Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 8'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda evi sardı. Aşırı duman ve alevlerin içinde kalarak korku ve paniğe giren ve tek başına olduğu belirtilen Yasemin Özel, balkona tırmandı.



FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ



Bu sırada ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye aracı merdiveni açtı. Ancak, açtığı itfaiye merdiveni kısa kaldığı için 6'ncı kat hizasına kadar çıkabildi. Yangın nedeniyle apartman önünde toplanan çok sayıdaki kişinin dehşetle izlediği olayda, balkon korkuluğuna tutunarak hayatta kalma mücadelesi veren genç kız, daha fazla dayanamayarak kendisini boşluğa bırakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten yere çakılan genç kız feci şekilde yaşamını yitirdi.