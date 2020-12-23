Külliye'de Erdoğan'a güven mektubu!Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ve Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.



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Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Slovakya Büyükelçisi Jan Psenica, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee Won Ik ile El Salvador Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i ayrı ayrı kabul edecek.