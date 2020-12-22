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Sözcü'nün İzmir yalanını Bakanlık çürüttü!

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin bir haberi daha yalan çıktı. İzmir'de yıkıma neden olan deprem sonrası "inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde olduğu" yalanını ortaya atan Sözcü'yü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklama ile yalanladı.

Güncel / 22 Aralık 2020 Salı 18:23
Sözcü'nün İzmir yalanını Bakanlık çürüttü!

Yaptığı yalan ve manipülatif haberlerle bilinen CHP yandaşı Sözcü'nün bir iddiası daha yalan çıktı.

SÖZCÜ'NÜN YALAN HABERİ

"Rant için afet fırsatçılığı! Felaket alanı imara açılıyor…" başlığı ile İzmir'de yıkıma neden olan deprem sonrası "inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde olduğu" yalanını ortaya atan Sözcü'yü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklama ile yalanladı.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir. Tüm projelerimizde olduğu gibi Bayraklı'daki çalışmalarımızda da bilimsel temeller doğrultusunda ve ilgili kurumlarla istişare edilerek, hareket edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan deprem sonrası inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın, aktif fay hattı üzerinde yer aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de deprem sonrası başlatılan rezerv konut alanı tespit çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesi sınırları içerisindeki 3 milyon 800 bin metrekarelik alanda, bakanlığımızın teknik ekipleri ve bilim insanları tarafından jeolojik, jeoteknik, jeofizik çalışmalar ve MTA diri fay haritasında belirtilen faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda sondaj çalışması ve sismik araştırma sonucu elde edilen verilerin laboratuvar ortamında analizleri yapılmaktadır. Deprem konutlarının yapılacağı alanın tespiti İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle yapılan istişareler neticesinde gerçekleştirilmektedir. İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir. Tüm projelerimizde olduğu gibi Bayraklı'daki çalışmalarımızda da bilimsel temeller doğrultusunda ve ilgili kurumlarla istişare edilerek, hareket edilmektedir."

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