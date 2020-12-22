HDP'li vekillerle ilgili flaş karar: 1 gözaltı 2 soruşturma

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven, bu sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Semra Güzel'in yanı sıra HDP Van Milletvekili Tayip Temel ve 2 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.