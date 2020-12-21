Ev değil sanki hayvanat bahçesi! Polis ekipleri şok oldu!

Kocaeli'nde eşine az rastlanır bir operasyon gerçekleştiren emniyet güçleri deyim yerindeyse hayvanat bahçesine çevrilmiş evi ortaya çıkardı.



DUYUMLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde oturan bir kişinin, evinde çok sayıda beslenmesi yasak olan hayvan bulundurduğu ve bunun ticaretini yaptığı yönünde duyumlar alınması üzerine harekete geçildi.







Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, yaptıkları takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda bahse konu adrese baskın yaptı.







Yapılan baskında evde cam fanus ve kutular içerisinde 16 adet piton yılanı,38 adet değişik cinslerde kertenkele, 53 adet değişik türlerde örümcek ve 2 kurbağa ele geçirildi.







Ele geçirilen hayvanlar Darıca Hayvanat Bahçesine teslim edilirken gözaltına alınan kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan işlem başlatıldı.