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Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım

Aralık başında İngiltere’den, geçtiğimiz hafta da ABD’den onay alan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin, Çin’de geçen bir makaleden etkilendiğini belirterek, "25 Ocak günü, Çinli araştırmacıların 11 Ocak’ta yayınladığı corona virüs genetik dizilerini kullanarak 10 farklı aday hazırladım. Daha sonra en doğru adayı birkaç saat içerisinde tasarladım" şeklinde konuştu.

Güncel / 20 Aralık 2020 Pazar 01:15
Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım

Yaklaşık bir yıldır süregelen pandemi süreciyle mücadele için geliştirilen koronavirüs aşılarından ilk onayı alan aşıyı geliştiren Biontech şirketinin CEO’su Türk asıllı bilim adamı Uğur Şahin, aşıyı birkaç saat içerisinde tasarladığını açıkladı.
 
"Birkaç saatte tasarladım"
Verdiği röportajda Şahin, bir haftasonu eve kapanarak aşının taslaklarını hazırladığını belirtirken, “25 Ocak günü, Çinli araştırmacıların 11 Ocak’ta yayınladığı corona virüs genetik dizilerini kullanarak 10 farklı aday hazırladım. Daha sonra ise en doğru adayı birkaç saat içerisinde tasarladım” ifadelerini kullandı.
 
Şahin, 24 Ocak'ta The Lancet'te Wuhan'a seyahat eden Çinli aile üyelerinin corona virüse yakalanmalarını anlatan bir makale okuduğunu belirtirken, "Virüste en endişe verici olan şey, aile üyelerinden birinin virüsü kapması ancak semptomların olmamasıydı. Bu da virüsün asemptomatik taşıyıcılar tarafından bulaşabileceği anlamına geliyordu” şeklinde konuştu.
 
Şahin'in, aylardır nasıl bir virüs olduğu tartışılan ve hala bazı noktalarda gizemini koruyan koronavirüs için geliştirdiği aşıyı "birkaç saat içerisinde" nasıl tasarladığı merak konusu oldu.
 
Pfizer ile ortaklık süreci
Şirketlerinde aşıyı üretecek kapasitede eleman çalışmadığını belirten Şahin, “O sıralar bir grip aşısı üzerine çalışıyorduk ve yeterli elemanımız yoktu” ifadelerini kullanırken Biontech’in Pfizer ile ortaklık süreci de tam bu döneme rastladı.
 
Pfizer ve Biontech Mart ayında ortaklıklarını duyururken Biontech aşının geliştirilmesi sürecinden, Pfizer ise aşının büyük partiler halinde üretilmesi ve 43 bin 500 gönüllünün katıldığı 3’ncü Faz denemesinin düzenlenmesi dahil olmak üzere lojistiği yöneteceği açıklanmıştı.

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