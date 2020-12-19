Rüşvetçi CHP'li eski başkana gözaltı!

Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.







Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar'ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.







Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.







ZANLILARA SAĞLIK KONTROLÜ



Polis ekiplerinin belediye binasında da araması sürerken gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilmeye başlandı.









KADİR AYDAR KİMDİR?



Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Sonrasında ise öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.



