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Merakla beklenen veri açıklandı! 53 milyon...!!!

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Koronavirüs vakalarına ilişkin tüm verilen derlendiği "Worldometers" internet sitesi Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısını açıkladı. Buna göre 53 milyon kişi yeni tip koronavirüs salgınını yenmeyi başardı.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 18:36
Merakla beklenen veri açıklandı! 53 milyon...!!!

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 53 milyon 198 iyileşti.

EN FAZLA VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 4 ÜLKE

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. ABD'de 10 milyon 294 bin 974, Hindistan'da 9 milyon 520 bin 827, Brezilya'da 6 milyon 177 bin 702 ve Rusya'da 2 milyon 228 bin 633 kişi virüsü yenmeyi başardı.

TÜRKİYE'DE 1.721.607 KİŞİ

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 721 bin 607 kişi sağlığına kavuştu.

20.770.870 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dünya genelinde 20 milyon 770 bin 870 kişi halen tedavi altında bulunuyor. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 75 milyon 442 bin 628'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 671 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

HindistanBrezilya

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