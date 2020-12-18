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İHA'lar gördü! Fatihler vurdu! Ağır darbe!

Hakkâri’nin Çukurca bölgesinde İnsansız Hava aracı (İHA) lar tarafından yerlerinin belirlenmesiyle İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde (Fatihler) adlı Özel harekat taburundaki timler tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 00:21
İHA'lar gördü! Fatihler vurdu! Ağır darbe!

İç güvenlik operasyonları kapsamında Irak sınırındaki çukurca ilçesi kırsalında bölgede bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

26 Temmuz'da günü sabah saatlerinde İnsansız Hava aracı (İHA) ların yerlerini belirlediği 2 PKK'lı teröristin etrafını çembere alan Jandarma Özel Harekat taburundaki Fatihler adlı timler teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren 2 teröristi kısa sürede etkisiz hale getirdi.

2 adet Piyade Tüfeği, 1 adet el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesiyle birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerin Kod Adı: Delil Sipan kod adlı (Deniz İbrahim Tek) ve Şervan Xizan Kod adlı (Sıtkı Tagay) olduğu belirlendi.

Öte yandan Hakkâri Çukurca ilçesinin tam karşısındaki dağlık bölgede yer alan ve terör örgütünün mobil ve kalıcı kampları olduğu değerlendirilen Metina bölgesinde 10 Aralık günü SİHA 'lar tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerinde kimliği ortaya çıktı.

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