Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla "2+2" formatında düzenlenen toplantının ardından konuştu.



KARADENİZ MESAJI



"Dörtlü toplantıda daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve önemli kararlar aldık" açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

