Ambulans şoförü genç kadına başörtüsü ayrımcılığı

23 yaşındaki B.A., geçtiğimiz aylarda İstanbul Kağıthane'deki Star Ambulans isim şirketin iş ilanını gördü. Özel Sağlık Hizmetleri taşımacılığı yapan şirket ile irtibata geçerek iş başvuru yaptı. Önce CV'isini gönderdi ardından da iş görüşmesine gitti. İki ayrı şirket yetkilisi ile görüşen genç kadın, daha sonra işe kabul edilerek "Paramedik Şoförü" olarak işe alındı.



"TÜRBANLISIN…"

Tam zamanlı şekilde haftanın altı günü hafta sonları da çalışmak üzere şirketle anlaşan B.A., iddiaya göre bir süre sonra başörtülü olduğu gerekçesiyle sorun yaşamaya başladı. İşe başladıktan iki hafta sonra ise "Türbanlısın" denilerek kendisini işe alan iki yönetici tarafından işten çıkarıldı. B.A.'ya, "Paramedik olarak seninle çalışamayacağız, Mehmet bey türbanla olmayacağını söyledi. İstediğin zaman şirketten gelip evraklarını alabilirsin" denilerek işten atıldığı tebliğ edildi.



RENCİDE EDİLDİ

İş kabul edildiği sırada söz konusu iki yöneticinin kendisini başörtülü olarak gördüklerini ve bu şekilde kabul gördüğünü kaydeden B.A., iki hafta sonra başörtüsü bahane edilerek işten çıkarılması sebebiyle dini değerlerinin rencide edildiğini kaydetti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başı kapalı olduğu gerekçesiyle haksız yere işten çıkarılan B.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatı Cansu Aytaş aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, iş yeri yöneticileri ile yazılan yazışmalar da delil olarak sunuldu. Şikayet dilekçesinde, şirket yöneticilerinin nefret ve ayrımcılık suçunu işedikleri belirtildi. Şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.