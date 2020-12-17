CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları Meclis'te!

CHP'de tacize uğrayan kadınlar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna başvuracak. Komisyon, önümüzdeki günlerde mağdurları dinleyecek. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP içinde patlak veren taciz skandallarını değerlendirirkensessizliğe bürünen parti yönetimine sert tepki gösterdi.



ÜSTÜ KAPATILIYOR

Aksal, şunları söyledi: 'Bu olaylar toplumun her kesiminde oluyor. Tecavüzün ne partisi, ne bölgesi var. Samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük bizi rahatsız ediyor. CHP kendi teşkilatlarında tecavüz, taciz olayları olduğunda bırakın sessiz kalmayı, üstünü kapatmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmesinde kadının adını bile anmadı.'



SESSİZ KALMAYIN

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kadın derneklerine de 'Bu olaylar CHP'de yaşanınca sessiz kalıyorlar' eleştirisinde bulunan Aksal, mağdur kadınlara şu çağrıda bulundu: 'Bu konuda sessiz kalmayın. Biz sizin hakkınızın, hukukunuzun takipçisi olacağız. Yapılan baskılara boyun eğmeyin. CHP teşkilatlarında tacize, tecavüze uğramış birkaç isim, bizim komisyona gelip başvurularını yapacak. O kişiler, bizimle temasa geçti. Biz de bu olayların takipçisi olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tacize uğrayan herkes gelsin, bilgi versin. Biz korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız.'



SON SKANDAL MUĞLA'DA YAŞANMIŞTI!

CHP'deki cinsel taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Skandalın adresi bu kez Muğla oldu. 30 Temmuz'da yaşanan olayda, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., partinin CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A. (58) tarafından il binasında cinsel saldırıya maruz kaldı.



SU ALIRKEN TACİZ

İki yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi A.E. ifadesinde, olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. A.E şunları söyledi: 'Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim.'