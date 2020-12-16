Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı!

ABD Merkez Bankası Fed piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Uzun süredir faizi sabit bırakan Fed sürpriz yapmadı ve faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı.



Federal Açık Piyasa Komitesi varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri konusunda daha da ilerleme sağlanana kadar devam ettirileceğini duyurdu.



Fed, aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.



Ayrıntılar gelecek...