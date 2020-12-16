USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler

Türkiye genelinde yağışların az olması nedeniyle kuraklık riski devam ederken, tasarruf politikalarının izlenmesi gerekiyor. Barajlardaki doluluk oranlarına göre en riskli şehirlerden biri olan İstanbul'da ise İBB'nin iş bilmezliği vatandaşları çileden çıkarıyor. Son olarak dün bir süre devam eden yağışlar sırasında İBB'nin çimleri sulamaya devam etmesi "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Güncel / 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:34
İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler

CHP'li İBB, su sıkıntısının yaşandığı günlerde Pendik'te çimleri suladı. Dikkat çeken taraf ise, İBB'nin sulamayı yağmurlu havada yapması oldu. Barajlardaki su seviyesinin azalması ve Türkiye'nin kuraklık ile mücadelesi İBB'nin umurunda bile değildi.



İstanbul barajlarda su sıkıntısı yaşanırken, Pendik'te yağmurlu havada çimlerin sulanması dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki sahil şeridinde yağmurlu havada sulanan çimleri gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Bütün yurtta özellikle İstanbul'da beklenen yağışların olmaması barajlarda su seviyesinin son yılların en düşük seviyesine geriletti. Kış ayı yaşanmasına rağmen İstanbul'da kuraklığın olduğu günlerde vatandaşlar su kesintilerinin olacağını düşünerek tedirgin olmaya başladı.

Son günlerde yağışlar olsa da barajlardaki su miktarı son 15 yılın en düşük seviye çekildi. Barajlarda su sorunu gündeme gelirken Pendik sahilde yağmurlu havada çimlerin sulanmasına vatandaş tepki gösterdi. Saatlerce çimlerin sulandığı sahilde hiçbir yetkilinin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

Yağışlı havada çimlerin sulanmasına tepki gösteren Hulusi Ketenci, 'Yağmurlu bir hava gördüğünüz gibi yağmurlu hava olmasına rağmen haberlerde de izlediğimiz gibi aslında İstanbul'da su sıkıntısı yaşadığımızı söylüyor yetkililer. Vatandaş olarak bu konuda da gerçekten üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık birkaç saattir bu şekilde çalışıyor. Biz yetkilileri aramış olmamıza rağmen dediğimiz gibi gelip bir kimsenin ilgilenmediğini suyu kesmediğini gördük' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement