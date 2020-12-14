MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında, "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir" sözlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" ifadeleri yer aldı.