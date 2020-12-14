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ABD'den çarpıcı itiraf! 'Türkiyesiz olmaz'

Barış Pınarı Harekatı sürecinde ABD'nin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin boşa çıktığını aktaran ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'nin operasyonlarına son vermemesi durumunda ekonomilerini yıkmaya hazırdık... Türkiye çok önemli bir müttefik, çok büyük askeri varlıkları var. Erdoğan'ın sadece sekiz ayda İdlib, Libya ve Karabağ'da yaptıklarına bakın. Türkiye olmaksızın Ortadoğu, Kafkaslar veya Karadeniz'de iş yapamayız" diye konuştu.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:39
ABD'den çarpıcı itiraf! 'Türkiyesiz olmaz'

ABD'nin Türkiye eski Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Al Monitor haber sitesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'li diplomat, 'Biden yönetimine Erdoğan'la en baştan nasıl bir ilişki kurmasını tavsiye edersiniz?' sorusuna 'Erdoğan mantıklı bir aktör. Eğer Joe Biden dünyayı bugün birçoğumuzun gördüğü gibi neredeyse eşitler arasındaki bir yarış olarak görürse, Türkiye son derece önemli bir yere geliyor. Erdoğan'ın sadece sekiz ayda İdlib, Libya ve Dağlık Karabağ'da yaptıklarına bakın. Bu üç yerde de, Ruslar veya onların müttefikleri kaybetti' cevabını verdi.

'Türkiye'siz yapamayız'

Jeffrey Ankara yönetiminin Ekim 2019'da Rojava'da başlattığı operasyonları durdurması için ABD'nin devreye girdiğini belirterek, 'Türkiye'nin operasyonlarına son vermemesi durumunda ekonomilerini yıkmaya hazırdık' dedi.

Ancak Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu da sözlerine ekleyen Jeffrey, 'Burada çok büyük askeri varlıklar bulunuyor. Türkiye olmaksızın Ortadoğu, Kafkaslar veya Karadeniz'de iş yapamayız. Ve Türkiye, Rusya ile İran'ın doğal rakibi' ifadelerini kullandı.

LibyaSuriye

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