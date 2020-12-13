Kathimerini: Merkel, Macron'a 'Türkiye için Biden'ı bekleyelim dedi

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı sınırlı yaptırım kararı aldığı ve atılması olası daha ağır adımları mart ayına ertelediği zirvenin arka planında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in baskısının bulunduğu iddia edildi.



Buna göre Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ABD'deki yönetim değişikliğinin ve Joe Biden'ın başkanlığının beklenmesi için telkinde bulundu.



İTALYA, İSPANYA VE AVUSTURYA YAPTIRIMLARA KARŞI

Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle çağrısını yaptığı ağır yaptırımların ertelenmesinde bir dizi faktör rol oynadı.



Haberde, Almanya, İtalya ve İspanya'nın daha yumuşak bir çizgi izlenmesinde ısrar ettiği belirtildi. İtalya ve İspanya'nın yeni yaptırımlara özellikle olumsuz yaklaştığı, Avusturya'nın da Türkiye'ye karşı eleştirilerine rağmen daha yumuşak bir yaklaşımdan yana olduğu aktarıldı.



"YENİ ABD YÖNETİMİ, ANKARA'YLA ILIMLI BİR POLİTİKA İZLEYECEK"



Kathimerini, Fransa'nın kararının değişmesinde ise Merkel'in Macron'u ikna etmesinin etkili olduğunu yazdı. Habere göre Merkel, '20 Ocak'ta ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin, Ankara'nın politikasının daha ılımlı hale gelmesine yol açacağını' savundu ve bu konuda Macron'u ikna etti.



Kathimerini'ye göre, İspanya ve İtalya da bu görüşe katılarak, 'Türkiye'nin AB için önemini' ve 'diplomasiye bir şans daha verilmesine ihtiyaç duyulduğunu' vurguladı.



"ANKARA, MOSKOVA VE PEKİN'E DAHA DA YAKINLAŞIR"

Yunan gazetesi, Macron'un son dönemde Ankara'nın politikaları ve söylemine karşı giderek öfkelenmesine rağmen 'çatışmacı bir politika değişiminin Türkiye'yi Moskova ve Pekin'e daha da yaklaştıracağı' yönünde Almanya'nın dile getirdiği endişeleri paylaştığı da belirtildi.



NE OLMUŞTU?

Merakla beklenen AB zirvesinden, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı çıkmıştı. Yaptırımların kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği kararıysa, marttaki liderler zirvesine ertelenmişti.