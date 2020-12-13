Çevre Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın projeyi karalamaya dönük açıklamaları üzerine Bakan Kurum, "Şimdi de Ulaştırma Bakanlığımızla beraber cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazımızı koruyacak, millet bahçeleriyle, ekoloji koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci projesi olacak Kanal İstanbul Projesinin adımlarını atıyoruz" dedi. Bakan Kurum'un açıklaması AK Parti ve MHP sıralarından yoğun alkış aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşan Bakan Kurum özetle şunları söyledi:

SİZİN ŞEHİRCİLİĞİNİZİ GÖRDÜK:

HDP vekillerinin konuşmalarını hakikaten ibretle izledim. HDP vekili kendince bize çevrecilik, şehircilik dersi veriyor. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında gördük, dünya mirası Sur'un sokaklarında gördük, Şırnak'ta, Mardin'de yakıp yıktığınız tarihi eserlerde, bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin harap hallerinde gördük. Ardınızda, gözü yaşlı onbinlerce insan, binlerce aile bıraktınız. Ardınızda, harabeler içerisinde şehirler bıraktınız.

KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAYATLARINI ÇALDINIZ:

Biz bugün sizin Doğu ve Güneydoğu'da bıraktığınız enkazı, gerçekleştirdiğiniz talanı gidermeye çalışırken, Doğu'yu ve Güneydoğu'yu karış karış ihya ve inşa ederken, bize talandan, katliamdan bahsedemezsiniz. Sizler; bu ülkede sadece çevre ve şehirciliği değil, eli kalem tutacak gençlerimizin istikballerini, annelerimizin hayallerini, kürt kardeşlerimizin hayatlarını çaldınız, talan ettiniz, katlettiniz.

İZMİR'DE PROJELER HAZIR:

Depremden zarar gören İzmir'de de projelerimizi hazırladık, ilk ihalemizi dün itibariyle yaptık. Önümüzdeki yıl hem İzmir'de hem de Elazığ ve Malatya'da tüm konutlarımızı tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.