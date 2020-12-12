TÜLOV-CHP aşkı! Paralar nereye harcandı?

Geçen günkü yazım epeyce ses getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'un defaatle yalanladığı maaş iddialarını bir kez daha ortaya atarak partisinin tecavüz gündemini saptırmaya çalışan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yazıdan sonra açıklama yaptı. Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) yönetim kurulu üyeliğinden bir kuruş almadığını, CHP'li belediyelerden kaynak sağlamadıklarını söyledi. Vakfın yönetiminde bulunan CHP'li vekil Veli Ağbaba da...



Peki söylemlerine inanalım mı?



Hem de vakfın CHP'li belediyelerle organik-inorganik ilişkide olduğu gün gibi ortayken...



Bilmeyenleriniz için kısaca bahsedeyim.



TÜLOV, 2001'de kuruldu. Merkezi İzmir... Baktığınızda sosyal amaçlı bir vakıf gibi görünüyor. Ancak bugüne kadar kaç öğrenciyi okutmuşlar, burs sağlamışlar, eğitim materyali desteği vermişler bilgileri adeta sır... Vakıf daha çok sanat-kültür faaliyetleri gerçekleştiriyor. Son yerel seçimler sonrasında harıl harıl Türkiye'de yapılanan vakfın il temsilcileri hep CHP'li isimler..







Misal, geçtiğimiz aylarda Edirne Temsilciliği için yapılan genel kurulda Edirne İl Temsilciliği'ne Edirne Belediye Meclis Üyesi Ahmet Baran Yazgan, Eski Belediye Meclis Üyesi Serkan Liznak ve CHP'li vekil Mahmut Tanal'ın kardeşi haciz tartışmalarıyla gündeme gelen Edirne Belediyesi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Tanal getirildi.



Gelelim vakfın belediyelerle parasal ilişkilerine...



Vakfın gerçekleştirdiği bütün etkinliklerde CHP'li belediyelerin izi var. Şubatta düzenlenen 'Urla Zeytin Aşkı Sempozyumu' İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi'yle ortaklaşa yapıldı. 2013'teki Türkiye'nin Tenorları Konseri'ne Çeşme Belediyesi sponsor oldu. 2012'deki Çeşme'den Dünyaya Sevgi Dilinde Konserler de Çeşme Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirildi. Konak Belediyesi İzmir'deki tarihi Halil Rıfat Paşa Köşkü'nü vakfın hizmetine sundu. Efes Antik Kenti'nde vakfın Çeşme Belediyesi'yle düzenlendiği çok sayıda konser var. Keza birçok panel de belediyelerle ortaklaşa yapılıyor. Gençlik Kampı projesi Karşıyaka Belediyesi'nin sponsorluğunda, eğitim kompleksi Menemen Belediyesi eliyle gerçekleştiriliyor.



Tabii, bu işler akçeli işler... (Belediyelerin ortaklaşa projelerden vakfa aktardıkları paralarla ilgili birkaç Meclis tutanağını yazıya iliştirdim)



Hal böyleyken, Özel ve Ağbaba vakfın CHP'li belediyelerle olan ilişkisini neden gizlemek istiyor?



İkisine de soruyorum;



Belediyelerden bu etkinlikler için vakfa aktarılan para miktarı nedir?



Paralar nereye harcanmıştır?



Kaç öğrenci bugüne kadar vakfın parasıyla eğitim yardımı almıştır?



Bu sorulara belgeleriyle yanıt verirseniz söz bir sonraki yazıda onları da yazacağım...

