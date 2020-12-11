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İzmir'deki dev FETÖ operasyonunda yeni gelişme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü, “En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı alındı. Yine alınmaya devam edecek” diyerek dikkat çektiği İzmir’deki FETÖ operasyonunda son dakika gelişmesi. Haklarında gözaltı kararı verilen 295’i muvazzaf 304 şüpheliden 242’sinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden 60’ının itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 16:04
İzmir'deki dev FETÖ operasyonunda yeni gelişme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 50 ilde 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı ve en yüksek gözaltı sayısı içeren operasyonda gözaltına alınanların sayısı 242 oldu.

'GEREĞİNİ YAPIYORUZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada İzmir'de gerçekleştirilen dev operasyonu kastederek, 'Emniyet Teşkilatı içinde, Silahlı Kuvvetlerimizin içinde Jandarma Teşkilatımızın içinde ne bulursak gereğini yapıyoruz. En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı, alındı. Yine alınmaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

60'I İTİRAFÇI OLDU İFADELER DEVAM EDİYOR

İzmir Emniyeti Müdürlüğü TEM Şube ve İzmir Jandarması görevlilerince 50 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 242 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. 242 şüpheliden 60'ının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle itirafçı olmak istediği öğrenildi.

295'İ MUVAZZAF

Gözaltı listesinde 5'i Albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş olmak üzere 295'i muvazzaf toplam 304 asker bulunuyor.

AzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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