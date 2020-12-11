USD (Alış - Satış) : 7,93 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,62 - 9,64

İstanbul’da 'bebeğe alkol içirildiği iddiası' ile ilgili takipsizlik

1,5 yaşındaki bebeğe alkol içirildiği ve elinde alkol şişesi ile sigara bulunan fotoğraflarının paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, anne hakkında takipsizlik kararı verildi.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 15:27
İstanbul’da 'bebeğe alkol içirildiği iddiası' ile ilgili takipsizlik

İstanbul'da 1,5 yaşındaki K.B. isimli bebeğe alkol içirildiği ve bebeğin elinde alkol şişesi ile sigara bulunan fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bebeğin annesi Figen Ü. hakkında “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” ve “basit yaralama” suçlarından takipsizlik kararı verildi.

Fotoğrafı çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını itiraf eden Figen Ü.'nün kuzeni Merve A. hakkında ise 2 yıla kadar iddianame düzenlendi.

‘GAYRİ RESMİ BİRLİKTELİK'
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burak B. ile Figen Ü.'nün gayri resmi birlikte oldukları, mağdur K.B.'nin çocukları olduğu anlatıldı.

Anne Figen Ü.'nün oğlu K.B.'yi 26 Kasım 2020 tarihinde kuzeni Merve A.'ya bıraktığı, şüphelinin Figen'i arayarak, ‘Arkadaşlarımla buluşacağım, K.'yı da alıp gideceğim. Bostancı'ya geçiyorum. K.'yı oradan alırsın' dediği kaydedildi.

‘MİZAH AMAÇLI ÇEKTİM' SAVUNMASI
Şüpheli Merve A.'nın restoranda yemek yerken alkol kullandığı, K. kucağındayken elinde olan rakı bardağını K.'nin ağzına değdirdiği, daha sonra çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı aktarıldı.

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, söz konusu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığını, amacının sadece mizah olduğunu, kesinlikle K.'ye alkol içirmediğini, pişman olduğunu, bir daha kesinlikle mizah amaçlı dahi olsa böyle bir şey yapmayacağını beyan ettiği belirtildi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Şüphelinin annesi tarafından bakılması için kendisine bırakılan küçük çocuğa sağlık için tehlike oluşturabilecek bir şey verdiği belirtilirken, şüpheli Merve A.'nın, “kötü muamele” ve “sağlık için tehlikeli madde temin etme” suçlarından toplamda 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

NE OLMUŞTU?
Küçük çocuğun babası Burak B., 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle bebeğinin annesi Figen Ü. ve onun kuzeni Merve A. hakkında 26 Kasım 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet dilekçesinde, 1 buçuk yaşındaki oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek çocuğunun kendisine verilmesini ya da devlet korumasına alınmasını istemişti. Bebek, devlet koruması altına alınırken, anne Figen Ü. ile onun kuzeni Merve A. hakkında soruşturma başlatılmıştı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı