Başkan Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesinin ardından anlaşmalar imzalanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor.



ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev şu açıklamalarda bulundu:



Türkiye çatışmanın ilk günlerinden itibaren desteğini göstermiştir.



Türkiye gibi kardeşimizin yanımızda olması bize güç verdi. Biz güçten istifade ederek kendi topraklarımızı geri aldık.



Kendi kardeşimi karşılarken, Türkiye'de olurken, Türkiye ile Azerbaycan kadar birbirine yakın ülkelerin olmadığını gördüm.



Birbirinin her zaman yanında olan ikinci bir ülke yoktur.



Aziz kardeşimin liderliği sayesinde dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye hakkı, adaleti koruyor, ezilmiş hakların çıkarlarını savunuyor.



Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret örneğidir. Ve gelişmişlik örneğidir.



Bizim şehirlerimiz Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla bezendi. Bu insanların yüreğinden gelen duygulardı.



Bu asırlardan gelen servettir.



Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı.



Bu işbirliği platformunda yer alan tüm ülkeler bundan faydalanabilir. Geleneksel, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği var. Azerbaycan-İran-Rusya iş birliği var. Türkiye-Rusya-İran iş birliği var.



Tüm bu iş birliği platformlarını birleştirip yeni bir iş birliği platformu oluşturacağız.



Düşmanı topraklarımızdan çıkardık. Ordularını mahvettik. Büyük darbe vurduk. İdeoloji sütunlarını mahvettik. Ondan sonra ise iş birliğine hazırız dedik.



Yeni bir iş birliği platformuyla gelecekte bölgemizde muharebe riskini sıfıra indirebilelim.



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