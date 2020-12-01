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Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V denemelerinde şok!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronvirüsü durdurmak için yapılan aşı çalışmaları tüm insanlar tarafından merakla takip edilirken Rusya'nın "yüzde 91 etkili" diye duyurduğu Sputnik V aşısında şoke eden bir gelişme yaşandı. Ön testler sonucu yüzde 92 etkili olduğu açıklanan Rus Sputnik V aşısının birinci dozunu alan 20 kişi covid-19'a yakalandı. İşte detaylar...

Dünya / 01 Aralık 2020 Salı 10:32
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V denemelerinde şok!

Rusya'nın ürettiği aşı Sputnik V ile ilgili son dakika haberi geldi. Covid-19 salgınında karşı Rusya'da Sputnik V aşısının testlerinde aşının birinci dozunu alan 20 kişi enfekte oldu. Rusya ön denemeler sonucunda Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 92 olduğunu açıklamıştı. Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov konuyla ilgili 'Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı' dedi.

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti. Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Seçenov Üniversitesi'nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin Covid-19'a yakalanmadığını söyledi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.

İKİNCİ RUS AŞISI İÇİN DENEMELER BAŞLADI
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı EpiVacCorona'nın geniş çaplı insan denemelerine pazartesi günü başlatıldığını açıkladı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona'nın bu ay 60'ın üzerinde 150 gönüllü ve 18 yaşın üzerinde 3 bin gönüllü üzerinde denemeler yapılacak.

TASS haber ajansına göre testler Moskova, Kazan ve Kaliningrad da dahil olmak üzere birçok farklı kentte yapılacak.

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