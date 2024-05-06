İzmir Karşıyaka'da duaya nikah memuru engeli: 'Dua edemezsiniz'

CHP’li Karşıyaka Belediyesi’ne ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında nikah öncesi bir vatandaş dua etmek istedi. Dua eden kişiye müdahale eden nikah memuru vatandaşın elinden önce mikrofonu aldı, ardından da duaya devam eden vatandaşı engellemek için müziğin sesini açtı. Yaşananlar nikah için salona gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kayıt altına alındı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

İzmir Karşıyaka'da belediyeye ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda kıyılacak nikah öncesi bir vatandaş dua okutmak istedi. Bunun üzerine belediyede görevli nikah memuru dua eden vatandaşa müdahale ederek mikrofonu elinden aldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde nikah memurunun 'Beyefendi lütfen burası resmi daire. Biz burada resmi nikah kıyıyoruz. Dua okunmasına izin vermiyoruz. Lütfen evinizde yaparsınız.' dediği duyuldu. Vatandaşın mikrofonsuz olarak dua okumaya devam etmesi üzerine bu sefer görevlilerin duayı engellemek için müziğin sesini açtığı duyuldu.Nikaha katılmak için salonda bulunan bir vatandaş yaşananları cep telefonu ile anbean kaydetti. Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP'yi ve belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.