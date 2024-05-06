Yeni teşvik programı geliyor! Bakan Kacır açıkladı: Türkiye yatırım merkezi olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuzla'daki Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda kritik teknolojilerde üretim üssü olma hedefine Türkiye'yi bir adım daha yaklaştıracak önemli bir tesisin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Dünyanın savaşlar, salgınlar, iklim değişikliği gibi çok boyutlu krizlerle karşılaştığı bir dönemde, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Kacır, ülke ekonomisinin sanayi öncülüğünde son 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü anımsattı.Bakan Kacır, bu başarılı büyüme ivmesinin arka planında güçlü siyasi iradenin, istikrarlı devlet politikalarının, milli ve özgün ürünleri önceleyen AR-GE ve yatırım planlamalarının yer aldığını vurguladı."Son 22 yılda inşa ettiğimiz güçlü AR-GE ve inovasyon ekosistemi ile imalat sanayimiz, daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuştu. Kritik ve ileri teknoloji alanlarında sunduğu ürün ve hizmetlerle küresel değer zincirinin vazgeçilmez bir oyuncusu haline dönüştü." diyen Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda, Milli Teknoloji Hamlesine yeni başarı hikayeleri ekleyerek kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı tahkim edecek, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odaklı kalkınmaya hız katacak yeni atılımlara odaklandıklarını kaydetti.Kacır, "Dünyanın gıpta ile izlediği savunma sanayi ürünlerimiz bu çabanın en güzel örneğini ifade ediyor." dedi.Paradigma değişimlerine doğru zamanda odaklanıldığında yenilikçi ve yıkıcı teknolojilerin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda nasıl bir fırsat penceresi oluşturduğunu savunma sanayinde ispat ettiklerini dile getiren Kacır, benzer bir fırsat penceresini de mobilite sektöründe gördüklerini söyledi.Yıllık 1,5 milyona yaklaşan üretimi ve 35 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye sanayisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektöründe, hızlı şehirleşmenin, dijitalleşmenin, deneyim odaklı müşteri eğilimlerinin ve yüksek hızda iletişimin sektörün istikametini yeniden tanımladığını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yeni nesil elektrikli, otonom ve bağlantılı otomobilimiz Togg ile dönüşümüne ivme kazandırdığımız mobilite sektöründe, yeni trendlerin çizdiği perspektifi doğru anlamak ve tanımlamak ülkemizin rekabetçi ve sürdürülebilir üretim altyapısı için hayati öneme sahip. Bu anlayışla sektörün dönüşümüne rehberlik etmek adına 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nı kamuoyuyla paylaştık.Yol haritamızla elektrikli, bağlantılı ve otonom araçlardan test merkezlerine, batarya üretiminden yenilikçi enerji teknolojilerine kadar mobilite sektöründe atacağımız tüm adımları somutlaştırdık. Sektörle sıkı işbirliği içinde hazırladığımız, gelecek vizyonumuzu ortaya koyduğumuz yol haritamızdaki projeleri hayata geçirerek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizde pazar payını 2030'da yüzde 35'e, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz."Mobilite ve yenilikçi teknoloji alanlarında koydukları tüm hedeflere ulaşmak için batarya ve enerji depolama teknolojilerini stratejik bir alan olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Kacır, küresel ölçekte elektrikli araç satışlarının arttığını, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak karbon-nötr teknolojilerinin yaygınlaştığını anımsattı.Bakan Kacır, batarya ve enerji depolama teknolojileri alanındaki yatırımlara yönelimin de katlanarak yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Bugün dünyada batarya üretim kapasitesi 2,6 terawatt saat düzeyindeyken, 2030'a geldiğimizde bu rakamın 3,5 misline yani 9 terawatt saate ulaşacağı öngörülüyor. Bu tabloda elektrikli araçlar ve mobilite sektöründeki öncü olma iddiamızı kuvvetlendirmek ve pazar payımızı arttırarak ülkemizi, 'bölgesel batarya üretim üssü' haline getirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda yatırımlarımızı hızlandırıyor, batarya ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretimini öncelikli olarak destekliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar sabit yatırım tutarı 78 milyar lirayı bulan ve 6 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlayacak, biri bugün açılışını yaptığımız fabrika olmak üzere 16 firmamızı teşvik sistemimizle destekliyoruz."Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın mobilite çağrısıyla enerji depolama ve batarya teknolojilerine yönelik 3 milyar lira büyüklüğündeki 4 yatırım ve AR-GE projesini harekete geçirdiklerini belirten Kacır, ayrıca TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarıyla son 5 yılda enerji depolama ve batarya teknolojileri alanında 316 proje ile 752 bilim insanı ve araştırmacıya 1,6 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.Bunların yanında, batarya üretimindeki kritik ham madde ve madenlerin üretimi ve bu alandaki yatırımların planlamasıyla Türkiye'nin batarya tedarik zincirindeki konumunu da adım adım güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Kacır, "Ülkemizi batarya ve enerji depolama teknolojileri gibi yenilikçi teknoloji alanlarında küresel ölçekteki mega yatırım merkezilerinden biri haline getireceğiz. Bunu yapmak adına, inşallah önümüzdeki dönemde yeni bir teşvik programını da hayata geçireceğimizin müjdesini de ilk kez buradan duyurmak isterim." diye konuştu.Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası ile 2024 sonuna kadar 500 megawatt saatlik, 2025 ve 2026 yıllarında ise kademeli olarak 2 gigawatt saatlik ilave batarya üretim kapasitesine erişileceğini aktaran Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:"Elektrikli otobüslerden elektrikli ve yakıt pilli kamyonlara, hafif ticari araçlardan iş makinelerine ve elektrikli yatlara kadar farklı ulaşım araçları için batarya üretme kabiliyetine sahip olan Ampherr Batarya'nın Avrupa'dan Amerika'ya çeşitli pazarlarda ülkemizi gururla temsil edeceğine inanıyorum. Firmamızı bu vizyoner ve stratejik yatırımından dolayı kutluyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis aynı zamanda mobilite sektöründeki vizyonumuzun yatırımcılar tarafından da paylaşıldığının, ülkemizin yatırım ortamına ve sektörümüzün potansiyeline güvenin bir göstergesi niteliğindedir. Hep birlikte, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'nin mobilite sektörünü AR-GE ve teknoloji odaklı bir geleceğe taşımak adına çalışmaya devam edeceğiz."