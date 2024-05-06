Katil İsrail düğmeye bastı: Refah'ın doğusuna yoğun bombardıman

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğini belirtti.Saldırılar nedeniyle bölgeden patlama seslerinin geldiği ve dumanların yükseldiği ifade edildi.Resmi kaynaklar, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.Aralarında kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli yanlarına alabildikleri birkaç parça poşet veya çantadaki eşyalarıyla yollara düştü.