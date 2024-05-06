Otomobil tutkunları ekran başına! Uzmanlar uyardı: Daha da düşecek...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), nisan ayı verilerini açıkladı.Buna göre, geçen ay ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.Nisanda otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu.Sektörü değerlendiren ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yavaşlamanın öngörüldüğünün altını çizerek, şu açıklamaları yaptı:Sektör temsilcileri olarak beklediğimiz bir durumdu. ilk 3 ayda satışların yaklaşık yüzde 40-50'lik bölümü ÖTV muaf araçlardı. Haziran ayı da Kurban Bayramı sebebiyle yine ‘kısa ay' olacak. Bu nedenle içinde bulunduğumuz mayıs ayı sonuçları, bu yıl pazarın nasıl seyredeceği ile ilgili önemli bir ‘değerlendirme' ayı gibi de görülecektir.Şu anda sektördeki mevcut uygulamaların üzerine ilave tedbirler gelirse, pazar hızında daha da ciddi bir düşüş söz konusu olabilir.Önümüzdeki aylarda yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu noktada 2024 ve 2025 yıllarının sektör açısından kolay olmayacağını düşünmekteyim.