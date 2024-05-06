Dev projeye Türk imzası! Dünyada bir ilk

Slovenya'nın en büyük projesi olan Divaca-Koper Demiryolu Projesi kapsamında 1 milyar Euro'luk tünel açma ve viyadük işini üstlenen Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, yüzde 70'i tamamlanan projeyi 2025 sonuna kadar tamamlamayı, 2026'da da hizmete açmayı hedeflediklerini açıkladı. Proje kapsamında dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübe edinen Türk şirketi, tünel kazım esnasında karşılaştıkları 600 bin yıllık oluşuma sahip 83 mağarayı takviye sistemleri oluşturarak geçti.Alp Dağları'na özgü kireçtaşı bazlı karstik kaya oluşumları içerisinde tüneller açarak ilerlenen projenin detayları hakkında bir grup gazeteciye bilgi veren Arıoğlu, üç aşamadan oluşan projenin birinci ve ikinci aşamasının altyapı, üçüncü aşamasının ise üst yapı çalışmalarını kapsadığını belirtti. Arıoğlu, 'İhaleyi 2021 yılında toplamda 600 milyon Euro'dan fazla bir sözleşme bedeliyle kazanma başarısını gösterdik. Slovenya'nın, ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak ülkenin en büyük ve en önemli projesinde Türk firması olarak yer almak bizim için hem mutluluk hem de gurur verici' diye konuştu.2025 SONUNDA TAMAMLANACAKSlovenya'yı Avrupa'nın lojistik kapısı yapan Koper Limanı'nın hizmet kapasitesinin artırılmasına destek olduklarını anlatan Arıoğlu, proje kapsamında, karstik mağaralara zarar vermemek amacıyla Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi olarak bilinen 'Del-Patlat' yöntemiyle yapılan 37,9 kilometrelik 11 tünel ile uzunlukları 452 ve 647 metre olan iki viyadük inşaatını gerçekleştirdiklerini söyledi.Arıoğlu, '600 bin yıllık karstik mağaralar ve ezilme zonları içeren bu önemli projeyi başarıyla yürütüyoruz. Çevre ve halk sağlığı gözetilerek yürütülen proje kapsamında bugüne kadar bin ton civarında patlayıcı kullandık. Yüzde 70'i tamamlanan projeyi 2025 sonuna kadar tamamlamayı, 2026'da da hizmete açmayı hedefliyoruz' dedi.83 MAĞARAYA RASTLANDIYapı Merkezi'nin Slovenya Projeleri Direktörü Bahadır Oral da 50'si mühendis toplam 750 kişinin çalıştığı projede, işçilerinin 500'ünün Türk'lerden oluştuğunu anlatırken, projenin toplam büyüklüğünün 1 milyar Euro olduğunu ifade etti.Projede en büyük zorluğun tünel kazıları sırasında keşfedilen mağaralar olduğunu anlatan Oral, proje genelinde şu ana kadar 83 noktada mağaraya rastlanıldığını belirtti. Oral, karşılaştıkları mağaraların, mağara bilimcilerince incelenmesinin ardından onların kontrolünde mağaralara zarar vermeden en emniyetli şekilde takviye sisteminin oluşturulduğu ve tünel çalışmalarına mağara ile ilgili tedbirler tamamlanınca devam ettiklerini vurguladı.Oral, 'Her mağara keşfi hem ilginç hem de güzel görüntüler oluşturuyor, fakat projenin ilerlemesini oldukça geciktiriyor. Bazen birkaç gün bazen birkaç hafta işlerin durması, durum tespiti, takviye yönteminin belirlenmesi ve sonra belirlenen takviye sisteminin uygulanması uzun zaman alabiliyor. Tüm bu zorluklara rağmen, deneyimli mühendisler ve uzmanlar, takviye çözümleri ve bazen yeni fikirler üreterek projenin ilerlemesini sağlıyor' dedi.