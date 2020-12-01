Kılıçdaroğlu yine “dostlarımızla iktidar olacağız” dedi! Hdp'ye yine selam çaktı!

Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısı'nda söylediği sözlerle HDP'ye yeniden selam çaktı.Konuşma sırasında 'Dostlarımızla iktidar olduğumuzda...' diyerek İyi Parti ve HDP ile kol kola olduğunu ifade etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:



'Eğitimli bir toplum söz sahibi olur. Eğitimli bir toplumda buluşlar olur, dünya sorgulanır. Eğitim dünyamızda büyük sorunlar var. Dostlarımızla İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş öğretmenler meslek kanununu çıkarmaktır. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Türkiye'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz'

