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İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi!

Başkan Erdoğan'ın açıklamasında duyurduğu kısıtlamalarla ilgili yeni genelge yayınlandı.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 00:02
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi!

Son dakika haberi: Corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle Bilim Kurulu, yeni önlemlerin alınmasını tavsiye etmişti. Bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamalara göre; Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek. Peki bu kısıtlamalardan kimler muaf tutulacak? Hafta sonları hangi işletmeler açık olabilecek? İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine gönderdiği koronavirüs genelgesiyle yeni kısıtlamaların detaylarını belirledi. İşte 81 ilde uygulanacak yeni kısıtlamalar ve detayları.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE KORONAVİRÜS GENELGESİ

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Hafta SonuRecep Tayyip Erdoğan

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