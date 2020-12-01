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Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişinin istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li bir kızın tacize uğradığı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun baskısı ile istifa etmek zorunda kaldığını iddia etti.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 09:41
Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası

CHP Ümraniye teşkilatı ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişinin istifa etmesinin ardından gündeme gelen taciz iddiasında gözler CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çevrildi.

Canan Kaftancıoğlu baskı yaptı iddiası
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li bir kızın tacize uğradığı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun baskısı ile istifa etmek zorunda kaldığını iddia etti.

Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Canan, Bu iki sorunun cevabı sende; Ümraniye'de ki taciz olayının medyaya aksetmesi üzerinde taciz mağduru kızı çağırıp olayı kapatmasını istedin mi? Bunun üzerine mağdur kız yedi arkadaşıyla birlikte CHP'den istifa etti mi? Açıklama yaparsan Tweet alemi doğruyu öğrenir' ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek

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