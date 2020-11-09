CHP'li Belediye mahkeme kararı tanımıyor!

Beşiktaş Belediyesi; Ulus'taki Adnan Saygun Caddesi 39 pafta 1178 ada 5 parseli yol güzergahı ilan etti. Ancak yol güzergahına yapılan tek katlı bir yapı zaman içinde büyütülerek unlu mamul işletmesi haline getirildi. Araçların ve yayaların kullandığı yol ise tek katlı yapı nedeniyle kapandı.



Şikayetler üzerine 2013'te söz konusu yapının yıkılmasına karar verildi ancak uygulama yapılmadı. İşletme üretim izin belgesi olmadan iş yapmaya devam etti. Şikayet edenler ise tehdit edilirken, vatandaşlar hem belediyenin hem de şahısların rant elde ettiğini söylediler. Beşiktaş Belediyesi ise konuyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini öne sürdü.



Beşiktaş Belediyesi'nin Ulus'taki Adnan Saygun Caddesi'nde araçların ve yayaların kullandığı yolda bulunan tek katlı yapı hakkında 20 Ekim 2013 tarihinde yıkım kararı verdiği ancak aradan 7 yıl geçmesine rağmen kaçak yapının yıkılmadığı ortaya çıktı.







Beşiktaş Ulus Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde 39 pafta 1178 ada 5 parsel olarak nitelendirilen yer Beşiktaş Belediyesi tarafından yol güzergahı yapıldı.



Ancak zaman içerisinde Deniz Apartmanı yönetimi yol güzergahına 70 metrekare tek katlı bir yapı yaparak kiraya verdi. Bu yer daha sonra 12.5 metrekarelik su tesisatçısı olarak kullanılan yer ve kamuya ait olan yol alanı üzerine 21 metrekare olarak yönetim binası inşa edildi. Daha sonra bu yerler birleştirilerek unlu mamüller satışı yapılmaya başlandı.





Deniz Apartmanı ile Yüksel Apartmanı'nı arasında kalan yolun tek katlı zaman içinde kapanması ve işletmelerinde faaliyet veremeyecek duruma gelen vatandaşlar, anayol ile caddenin yıllar içerisinde tamamen kapanması sonrası belediyeye şikayette bulundu.



YAPI BOĞAZİÇİ KANUNU'NA AYKIRI



Beşiktaş Belediyesi yerinde yaptığı incelemede söz konu yerlerdeki usulsüzlüğü tespit etti ve Boğaziçi Kanunu'nun 12, 13 ve 18'inci maddeleri de ihlal ettiğini ifade edildi. Belediye Encümeni tarafından 2013 yılında hazırlanan 131-175, 718507-178 karar numaralı dosya ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 13'üncü maddesine göre yıkılmasını istedi.







20 EKİM 2013 TARİHİNDE YIKIMIN YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ ANCAK YIKIM YAPILMADI



Hazırlanan dosya 21 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen Beşiktaş Belediyesi Encümen toplantısında oybirliği ile karara bağlandı. Alınan karar sonrası 20 Ekim 2013'te söz konusu bölgeye giden ekipler yıkım işleminin yapıldığını ve saat 11.00'da tamamlandığını tutanak haline getirildi. Ancak kaçak yapıyla alakalı herhangi bir yıkım işleminin yapılmadığı ortaya çıktı.



BARIŞ: EVİMİZDEN ALINMAKLA TEHDİT EDİLDİK



Açıklamada bulunan Hüseyin Barış, "Burası Nispetiye Mahallesi Adnan Saygun Caddesi'nde yer alan Deniz Apartmanı'nın altında olan UNİŞ Unlu Mamulleri adında bir dükkan.. Bu dükkan saçak altı kullanılabilir ibaresiyle Kafe ruhsatı alınıp işletmeye başlıyor. Ben burası için 6 Ekim'de Beşiktaş Belediyesi'ne gittim. İmar Müdürlüğü'nde görevli Öykü Hanımla görüştüm. Söz konusu yerle alakalı dosya açılınca buranın yol güzergahı olduğu görüldü. Hemen ertesi gün dilekçe yazarak burası ile ilgili encümenlik tarafından alınan kararın uygulanması için şikayette bulundum. 10 Ekim'de ise Öykü Hanım bizzat kendisi kaçak işletmeye giderek faaliyetin durdurulmasını ve 15 gün içerisinde yıkılmasını belirtti. UNİŞ Unlu Mamullerinin işletmeciliğini yapan Arslan Bey 11 Ekim'de tanımadığımız birini bizim yanımıza göndererek kira ödedikleri kişilerin doğulu olduğunu ve tehlikeli kişiler olduğunu öne sürerek çeşitli tehditlerde bulundu. 13 Ekim'de ise saat 15.00'da Arslan Bey ve yanındaki 4 kişi adeta baskın yaparcasına 'Dükkanımı yıktıranı burada barındırmam, sizi evinizden alırım kimsenin ruhu duymaz' diyerek tehditler savurdu. 14 Ekim'de ben de gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.



"BAKIP ÖYLECE GİDİYORLAR"



Hüseyin Barış, 15 Ekim'de yerinde yapılan incelemede yol güzergahı üzerine yapılan kaçak yapıda faaliyet gösteren işletmenin 'şikayet nedeniyle bir süre hizmet veremeyeceğiz' yazılı ilanlar astığını ve kendilerinin hedef gösterildiğini belirterek, "İmar müdürü Öykü Hanımın yıkım için verdiği süre içerisinde sadece camları sökülen söz konusu işletme, belediye ekipleri gittikten sonra camları geri takıp faaliyetine devam etti. Yıkım kararı olmasına rağmen faaliyetine devam eden UNİŞ tekrar zabıta müdürlüğüne şikayet ettik. Zabıta müdürü yıkım ekibini aradı. 'Hemen yıkılacak' denildi. Zabıtalar gün içeresinde işletmeye geldiler ancak hiçbir şey yapmadan gittiler. Bu şekilde bir çözüm bulamayacağımıza karar verip CİMER'e ve İBB'ye şikayette bulunduk. Beşiktaş Belediyesi'ne gidip bu olayın tıpkı 2013'teki gibi yıkılmış olarak gösterildiğini İmar müdürü Öykü Hanıma söyledik. Öykü Hanım ise 'UNİŞ ile ilgili zabıt tuttum, gerekli yerlere yazı yazdım onlarda 15 gün süre biçtiler' dedi. Fakat işletmenin yol işgaline müdahale eden olmadı. Hiçbir ruhsatı olmayan Deniz Apartmanı'nın altında bulunan küçük dükkana alınan kafe ruhsatıyla, bugün hala bütün unlu mamullerinin üretimini ve satışı yapılmaya devam ediyor. Zabıta müdürlüğü ise ilk önce yeri bulamadıklarını belirttikten sonra 'Aslında buranın yıkılması gerekiyor ancak işletmenin imalatını durdurursak dava açabilir' dedi. Ancak buranın bir şey üretmek için izin belgesi de yoktur" ifadelerini kullandı.







YILDIZ: BURADAN KİM FAYDA SAĞLIYOR?



Ünzile Yıldız ise, belediyenin ve buradan kira kazanan kişilerin rant elde ettiğini öne sürdü ve "Burası belediye tarafından yol olarak ayrılan kamuya ait bir yer. Yol güzergahı üstünde ufak ufak büyütülerek koca bir işletmeye sahip olunuyor. Burası için yıkım kararı çıkartıldı ancak belediye yönetimi biz şikayet ettiğimiz zaman dosyayı açıyor, biz belediyeden çıktığımız zaman dosyayı kapatıyor. Buradan gelen kira kime ya da hangi oranlarda dağıtılıyor. Kimler nemalanıyor? Eğer herkesin yol kapatarak dükkan açma hakkı varsa biz de gidelim bir ana caddeyi kapalım orada işletme sahibi olalım" diye konuştu.



"İŞLETME YAPMAZSA BELEDİYE YIKACAK"



Beşiktaş Belediyesi ise konuyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini belirterek, "Söz konusu işletmenin bir kısmı şahıs mülkiyetinde bir kısmı ise yol güzergahında genişletilmiş bir alan olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda gerekli görüşmeler yapılmış ve kaçak yapının yıkımı için 15 günlük süre verilmiştir. Tanınan yasal süreç sonunda işletme sahipleri eğer yıkımı yapmazsa belediye ekipleri tarafından yıkım işlemi gerçekleştirilecek. İşletme imalat iznini 2005 yılında Kaymakamlık tarafından almış, ruhsatı da saçak altında kullanmak koşulu ile kafe izni var ancak yapıda kaç olduğu için yıkım kararı işlemektedir" denildi.



YIKIM GERÇEKLEŞECEK Mİ?



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 6 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde söz konusu bölgede yaptığı incelemede kaçak yapının Boğaziçi Koruma Kanunu'nu ihlal ettiğini belirterek yapının kısa sürede yıkılmasını istedi.