AK Parti'den 5 başlıkta Seçim Kanunu düzenlemesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Siyasi Partiler Kanunu'nun ve Seçim Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesi için gerçekleştridiği çalışmada tamamlanmak üzere. Genel hatları belirlenen taslağa göre; ittifak içinde ve dışında farklı baraj uygulanması gündemde. Bu barajın 5'in altında 7'in üstünde olmaması düşünülüyor. Yani bir parti ister ittifak yapsın ister yapmasın en az yüzde barajına sahip olması gerekiyor.



MİLLETVEKİLİ PARTİ DEĞİŞTİRMESİNE DÜZENLEME



Milletvekillerinin bir partiden başka bir partiye geçmeleri için de belli süre öngörülüyor. En son 2018 seçimlerinde yasalardaki boşluk nedeniyle seçimlere az bir zaman kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına aday olması için 15 CHP'li vekil İYİ Parti'ye geçmiş, Akşener'in adaylığı kesinleşince tekrar partilerine geri dönmüştü. AK Parti siyasette bu tür hüllelerin önüne geçmek için milletvekili transferlerine yıl sınırlaması getirmeyi planlıyor. Bunun için de seçimlere 1 sene kala ya da seçim kararı alındıktan sonra milletvekili geçişlerinin olmamasına ilişkin düzenleme yapılması öneriliyor. Yeni sistemde vekil sayısı 550'den 600'e çıktığı için grup kurma sayısı olan 20 milletvekili şartının 30'a çıkarılması planlanıyor.



MUHTARLIK SEÇİMLERİNE YENİ TARİH



AK Parti, özellikle büyükşehirlerde muhtarlık seçimlerinin seçim sonuçlarını çok yakından etkilediği görüşünde. AK Parti kaynakları, muhtarlık seçimleri için vatandaşların kendi yakınları seçilsin diye yaşadıkları büyükşehirlerden nüfus kaydını alarak memleketine taşıdığını, bunun da seçim sonuçlarını etkilediğine dikkat çekiyor. Taslakta bununla ilgili de önemli bir değişiklik öngörülüyor. Bunun için yerel seçimlerle aynı anda yapılan muhtarlık seçimlerinin, 1 yıl önce veya 1 yıl sonra yapılması düşünülüyor. Yine muhtarlık seçim sisteminin tamamen değiştirilmesi, diğer seçimlerde kullanılan pusula sistemine geçilmesi, muhtarların aday olup olmayacaklarının 10 gün önceden YSK tarafından kesinleştirilmesi gibi köklü değişiklikler öngörülüyor. AK Parti kaynakları, "Muhtar seçiliyor, mazbatasını almaya gidiyor, sabıkası olduğu için mazbata alamıyor. Bu durumda birçok muhtarlık seçimleri yenilenmek zorunda kalıyor. Yeni sistemde tıpkı diğer seçimlerde olduğu gibi aday olup olamayacağı seçimden önce kesinleşecek" ifadelerini kullandı.



İttifak içinde ve dışında farklı baraj

Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi

Milletvekillerin bir partiden başka bir partiye geçiş için bekleme süresi konulması

Meclis'te grup kurmak için milletvekili yeterlilik sayısının artırılması

Muhtarlık seçimlerinin yerel yönetim seçimlerinin dışında başka bir günde yapılması