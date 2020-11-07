Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavend'de 2 köyü işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde geçtiğimiz günlerde Ermenistan işgalinden kurtardığı bazı köylerin görüntülerini paylaştı. Kaynak : İHA

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