TİAK VERİLERİ AÇIKLADI! OCAK AYINDA TELEVİZYON İZLEME SÜRELERİ SEZON ZİRVESİNDE

Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK) verilerine göre Ocak 2026'da televizyon izleme süreleri sezonun zirvesine çıktı. Eylül – Ekim aylarında günlük ortalama televizyon izleme sürelerinde görülmeye başlanan artış, Ocak ayında en yüksek noktaya ulaşarak yükselme trendini sürdürdü.Söz konusu artış, tüm gün toplam televizyon izleme sürelerinde görülürken prime time zaman diliminde de gerçekleşti. Artış 5 yaş üzeri tüm izleyici kitlesinde gözlemlenirken, televizyon endüstrisi açısından önemle takip edilen AB sosyo-ekonomik statüdeki izleyiciler ve 20 yaş üzeri ABC1 sosyo-ekonomik statüdeki izleyiciler nezdinde de gerçekleşti.Ocak 2026'da görülen bu artış sadece sezon içinde değil, bir önceki yılın (2025) Ocak ayına göre de tüm hedef kitlelerde gerçekleşti. Artış hem hanelerin toplam izleme sürelerinde hem de kişi başı günlük televizyon izleme sürelerinde görüldü.Ocak ayında hanelerde toplam televizyon izleme süresi Aralık ayına göre 12 dakika artarak günlük ortalama 6 saat 59 dakikaya çıktı.Hanelerde kişi başı televizyon izleme süresi ise 2026 yılı Ocak ayında Aralık 2025'e göre 17 dakika artarak 4 saat 25 dakikaya yükseldi.Bir önceki yılın Ocak ayı (2025) ile karşılaştırıldığında hanelerde toplam televizyon izleme süresindeki artış ortalama 3 dakika oldu.Ocak ayında kişi başı izleme sürelerinde hem Aralık (2025) ayına göre 17 dakika hem de Ocak 2025'e göre 15 dakikalık artış gerçekleşti. Söz konusu artış hem tüm gün hem de prime time kuşağında gözlendi.Ocak 2025 – Ocak 2026 verileri karşılaştırıldığında 2026 yılında kişi başı ortalama izleme süresindeki artışın 15 dakika olduğu görülüyor. Geçen yıla göre tüm kişilerde görülen bu artış, tüm ana hedef kitlelerde de gözlendi.20+ ABC1 hedef kitlesinde artış 11 dakika olurken, AB SES bireyler hedef kitlesinde de 11 dakikalık izleme süresi artışı kaydedildi.Genç yetişkinler olarak adlandırılan 15-34 yaş grubunda ise 4 dakikalık artış görüldü. Bu kitlenin günlük ortalama izleme süresi 2 saat 59 dakika olarak gerçekleşti.TİAK verileri, televizyon izleme alışkanlıklarında yükseliş trendinin güçlenerek devam ettiğini ortaya koydu.