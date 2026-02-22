Katlanabilir İPhone Geliyor!

Teknoloji devi Apple, yepyeni iPhone Fold ve 18 Pro serisinin seri üretim aşamasına geçmek için gün sayıyor. Sektörden gelen son sızıntılar, her iki amiral gemisi modelinin temmuz ayında resmi üretim bandına gireceğini gösteriyor.Çinli kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre şirket, eylül ayında düzenleyeceği geleneksel lansmanda büyük bir sürpriz yapıyor. Tarihinde ilk kez, yepyeni bir form faktörüne sahip katlanabilir akıllı telefonunu standart amiral gemileriyle aynı sahnede sergiliyor. Bu stratejik zamanlama, olası tedarik sorunlarının veya üretim gecikmelerinin önüne geçmeyi tamamen garantiliyor.Üretim sürecindeki en büyük zorluklardan biri olan katlama izi problemi nihayet aşılmış görünüyor. Şirket, bu can sıkıcı sorunu gidermek için farklı kalınlıklardaki Ultra İnce Cam (UTG) teknolojilerini başarıyla test ediyor. Böylece teknoloji tutkunları, tamamen pürüzsüz ve dayanıklı bir katlanabilir ekran deneyimine kavuşuyor.Standart amiral gemisi modellerinin tasarım anlamında önceki nesille büyük benzerlikler taşıması, şirketin omuzlarındaki üretim baskısını hafifletiyor. Ancak asıl zorluk, yeni nesil A20 ve A20 Pro işlemcilerin üretim sürecinde ortaya çıkıyor. Apple, TSMC'nin 2 nanometre üretim kapasitesinin yarısından fazlasını güvence altına alsa da, artan küresel talep nedeniyle ciddi çip tedarik sorunları yaşıyor.