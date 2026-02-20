Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj! 'Çevre bilinci vatan bilincidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çevre projelerinde asla siyasi bir ayrımcılık peşinde değiliz. Çevreyi koruyan, tabiatı güzelleştiren, çabalarımıza katkı veren her adımı destekliyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Gençler, geleceğe dair umutlarımı yeşertiyor. Onlarla yürümek benim için ayrı bir gurur. Cemre, ayağı toprağa basanların, bir ağaç gölgesinde serinleyenlerin, avuçlarıyla gözelerden su içenlerin, yağmurun sesine kulak verenlerin iyilik hareketidir.Hava, su ve toprak artık iyice ürkütücü boyutlara ulaşan hızlı kirlenmeden payını alıyor. 40-50 yıl önce insanlığın hiçbir suretle gündeminde olmayan yeni sorunlar ortaya çıktı. Tabiata atılan bir plastik şişe yaklaşık 4 asır boyunca çevreyi kirletmeyi devam ediyor. Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız lazım, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken dönemdeyiz.Çevre kirliliği, iklim krizi ve tabiatın bozulan dengesi sebebiyle yaşanan seller, ani hava olayları insanların yanı sıra tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Çevre bilinci aynı zamanda vatan bilincidir, çevre bilinci varolma bilincidir.Çöp, çukur, çamur sorununu biz hallettik. Haliç'i tekrar Boğaz'ın incisi haline getirdik. İstanbul'u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri haline getirdik. Sadece 5 ilimizdeki doğalgazı 81 ilimize yaydık. Millet Bahçesi inşaaları devam ediyor, yerli markamız Togg'u elektrikli olarak üretirken yine çevre hassasiyetimizi ortaya koyduk.Çevre projelerinde asla siyasi bir ayrımcılık peşinde değiliz. Çevreyi koruyan, tabiatı güzelleştiren, çabalarımıza katkı veren her adımı destekliyoruz.Sıfır atık küresel bir çevre hareketine dönüştü. COP31'in ev sahipliğini üstlendik. Antalya'da 200'e yakın ülkeyi ağırlayacağız.