Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019 yılında otopilot sisteminin karıştığı ölümlü bir trafik kazası nedeniyle büyük bir darbe aldı. ABD'li bir yargıç, şirketin jüri kararını bozma girişimini reddederek 243 milyon dolarlık devasa tazminat cezasını resmen onadı.Bölge Yargıcı Beth Bloom, cuma günü aldığı kararla şirketin bu trajik kazada kısmen sorumlu olduğuna hükmetti. Yargıç Bloom, Ağustos 2025 tarihinde jüri tarafından verilen kararı destekleyecek yeterli kanıt bulunduğunu belirtti. Üstelik şirketin, mağdurlara milyonlarca dolar ödenmesini gerektiren bu karara itiraz etmek için yeni veya geçerli bir argüman sunamadığı vurgulandı.Yıllardır devam eden bu hukuki süreç, 2019 yılında yaşanan korkunç bir olaya dayanıyor. Model S sürücüsü George McGee, otopilot özelliği devredeyken yere düşen telefonunu almak için eğilmişti. Bu esnada araç, yol kenarında park halinde duran bir SUV modeline şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın yanında duran Naibel Benavides Leon hayatını kaybederken, Dillon Angulo ise ağır şekilde yaralandı.Şirket yönetimi Yargıç Bloom'un kararı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak hukuk uzmanları, markanın bu kararı daha yüksek bir mahkemeye taşıyarak temyize gitmesine kesin gözüyle bakıyor. Şirket avukatları daha önce sistemde herhangi bir kusur olmadığını savunarak tüm suçu sürücüye atmaya çalışmıştı. Bu büyük dava sürerken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) de markanın otopilot sistemlerine yönelik soruşturmalarına devam ediyor.