Atina’da Libya Alarmı! Türkiye'nin Hamlesi Yunanistan’da Endişe Yarattı

Yunan gazeteci ve analist Nikos Meletis, Türkiye ile Libya arasındaki artan temaslara dikkat çekerek, Atina yönetimi açısından asıl riskin Kuzey Afrika hattında oluştuğunu belirtti.Libya Genelkurmay Başkanı’nın Türk mevkidaşıyla savunma işbirliğinin genişletilmesine yönelik kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Meletis, Türkiye’nin bölgedeki adımlarının Atina tarafından dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Batı Libya'daki varlığının arttığını dile getiren Meletis, ülkedeki Türk etkisinin her geçen gün genişlediğini vurguladı.Analist ayrıca, "Kendimizi kandırmayalım, Türk askerleri Batı Libya'yı asla terk etmeyecek ve yeni silah sistemleriyle varlıklarını sürekli genişletecekler; bunun için de haklı sebepleri var" dedi.Türkiye'nin Kuzey Afrika'dan Yunanistan'ı stratejik ve enerji açısından kuşattığını dile getiren analist, Yunanistan'ın Chevron ile imzaladığı anlaşmanın ardından Libyalı yetkililerin Türk askeri işbirliğini genişletme konusunda anlaştığını aktardı.Ankara'nın, Libya'ya büyük önem verdiğini ifade eden Meletis, Girit'in güneyinde de petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunulacağının altını çizdi.Haberde Türkiye ile baş etmenin formülü olarak ise adres yine İsrail gösterildi. Bu noktada Yunan-İsrail işbirliğinin temel hedeflerinden birinin, özellikle Yunan-Türk gerilimlerinin yüksek olduğu ihtilaflı deniz bölgelerinde düzenli ortak askeri tatbikatlar yapmak olduğunun altı çizildi.