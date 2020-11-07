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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail’deki köyler görüntülendi

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail’deki köyler görüntülendi

köylerin görüntüsü

( BAKÜ ) BAKÜ

İlham Gesi 


- Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerinin görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli’de 6, Cebrail’de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı’da 2, Hocavend’de 2 köyü işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde geçtiğimiz günlerde Ermenistan işgalinden kurtardığı bazı köylerin görüntülerini paylaştı.
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