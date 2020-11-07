CHP'li İBB'de liyakat değil, kadrolaşma var

CHP'li İBB'de liyakat değil, kadrolaşma var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra 16 bin İBB çalışanını işten çıkarmakla kalmadı, liyakatsiz kişilerle kadrolaşmaya başladı. Son olarak CHP Beykoz İlçesi Alan Çalışması ve Siyasi Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Salih Akbulut'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK'ta işe alındığı öğrenildi